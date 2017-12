Lula deve fazer pronunciamento sobre crise aérea na 6a O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve fazer um pronunciamento na sexta-feira sobre o acidente do Airbus A320 da TAM e sobre a crise aérea, disse uma fonte do Palácio do Planalto. Segundo a fonte, ainda não está definido o formato do pronunciamento, que pode ser uma declaração à nação em cadeia nacional de rádio e TV ou durante reunião do Conselho Aviação Civil (Conac), marcada para as 15h no Ministério da Defesa. Essa será a primeira vez que o presidente falará sobre o assunto o acidente. Até agora, Lula só se manifestou por meio de seu porta-voz, na noite do desastre. A reunião do Conac definirá medidas para reduzir o tráfego aéreo em Congonhas. Uma reunião preliminar será realizada com a presença do Lula no fim desta tarde, no Palácio do Planalto. O Conac é presidido pelo ministro Waldir Pires (Defesa), mas a coordenação da reunião ficará com Lula. Além de Pires, que é o presidente formal, o conselho é composto pelos Ministérios das Relações Exteriores, Fazenda, Desenvolvimento, Turismo e Casa Civil e pelo Comando da Aeronáutica, Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e Infraero. (Por Natuza Nery)