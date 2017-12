Lula deve fazer pronunciamento sobre acidente e crise aérea 6a O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve fazer um pronunciamento na sexta-feira sobre o acidente do Airbus A320 da TAM e sobre a crise aérea, disse nesta quinta uma fonte do Palácio do Planalto. Segundo a fonte, ainda não está definido o formato do pronunciamento, que pode ser uma declaração em cadeia nacional de rádio e TV ou durante reunião do Conselho de Aviação Civil (Conac), marcada para 15h no Ministério da Defesa. (Por Natuza Nery)