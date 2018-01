Lula deve discutir Orçamento com Coordenação Política O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne hoje no Palácio do Planalto, às 10 horas, os ministros do grupo de Coordenação Política, com os quais deve discutir ajustes à proposta de Orçamento para 2009. O grupo é formado pelos ministros José Múcio Monteiro (Relações Institucionais), Dilma Rousseff (Casa Civil), Guido Mantega (Fazenda) e Tarso Genro (Justiça) e pelo vice-presidente da República, José Alencar. Em seguida à reunião, Lula recebe no Palácio, ao meio-dia, o prefeito eleito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM). Às 12h30, o presidente conversa novamente com o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Na parte da tarde, Lula reinicia o expediente no Planalto com um despacho interno, às 15 horas. Depois, recebe, em audiências separadas, três ministros: o de Assuntos Estratégicos, Roberto Mangabeira Unger; o do Turismo, Luiz Eduardo Pereira Barretto Filho, e o da Previdência Social, José Barroso Pimentel.