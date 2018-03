Lula deve desafiar governadores a cortar ICMS, diz Ideli O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai "desafiar" os governadores a reduzir também o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A informação é da senadora e líder do PT no Senado, Ideli Salvatti (SC), que se reuniu hoje com o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa. "Teve algo que conversamos hoje que é: não adianta só o governo federal trabalhar em medidas para manter a construção civil aquecida, porque existem medidas que os governos estaduais têm que adotar. Por exemplo, o governo já reduziu o IPI de vários produtos. E o ICMS? Não vai acontecer nada?", questionou a senadora. "O Nelson Barbosa acha que o próprio presidente deve fazer esse desafio", acrescentou. Segundo ela, está em discussão no Ministério da Fazenda essa proposição ao Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), colegiado formado por secretários de Fazenda dos Estados.