Lula deve deixar hospital no início da tarde O oncologista Paulo Hoff informou na manhã de hoje que a expectativa é de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixe o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no início da tarde. Lula foi submetido ontem à primeira sessão de quimioterapia no tratamento do câncer na laringe diagnosticado no sábado. Ele recebeu no fim da tarde de ontem a visita da presidente Dilma Rousseff, do ministro da Fazenda, Guido Mantega, e do secretário-geral da Presidência, Gilberto Carvalho.