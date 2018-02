Lula deve definir substituto de Souza na semana que vem

Depois de anunciado por Lula, o sucessor de Souza deve passar por sabatina no Senado antes de assumir o posto. O Planalto teme que, com o Senado às voltas com uma sucessão de escândalos administrativos, a sabatina ocorra depois do período de recesso parlamentar. Nesse caso, quem assumiria a chefia temporária da instituição é a vice-presidente do Conselho Superior do MPF, Deborah Macedo Duprat.

A lista tríplice para indicação do substituto de Souza é formada pelo vice-procurador-geral da República, Roberto Monteiro Gurgel, o coordenador da área criminal do MPF, Wagner Gonçalves, e a subprocuradora federal dos Direitos do Cidadão, Ella Wiecko. Embora possa escolher qualquer um dos três nomes da lista, o presidente costuma seguir a vontade da maioria dos integrantes do MPF e optar pelo mais votado pela categoria em eleições internas, no caso, Monteiro Gurgel.

Do mesmo grupo de Souza, Monteiro Gurgel é identificado como o candidato da continuidade. Ele conta com o fato de ter atuado durante cinco anos na assessoria do atual procurador-geral e de ter um bom relacionamento com os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).