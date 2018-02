Lula deve confirmar Luís Adams para AGU nesta quinta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai receber na tarde desta quinta-feira, o procurador-geral da Fazenda, Luís Inácio Lucena Adams. No encontro, Lula deve confirmar o nome de Adams para a Advocacia Geral da União (AGU), em substituição a José Antônio Dias Toffoli, que tomará posse nesta sexta-feira no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Depois do cancelamento da viagem que faria hoje a Minas Gerais, nas cidades de Governador Valadares, Uberaba e Uberlândia, Lula vai cumprir agenda em Brasília, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, que acompanhava Lula na viagem a Minas, também retornou a Brasília e sua agenda prevê apenas despachos com o presidente no CCBB, à tarde.