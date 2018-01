Lula deve confirmar candidatura na próxima semana, diz Berzoini O presidente do PT, Ricardo Berzoini, disse que possivelmente até o início da próxima semana o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá comunicar formalmente ao partido que é candidato à reeleição, para que no dia 24 de junho a convenção do PT possa homologar o seu nome. Por enquanto, o presidente tem adiado a decisão para evitar problemas com a Justiça Eleitoral, que restringe as atividades do candidato à reeleição durante a campanha. Nos seus compromissos públicos, Lula tem feito discurso de candidato, não poupa os adversários e sempre é recebido com festas que lembram mais campanhas eleitorais. No sábado, ao visitar obras de um gasoduto ligando o Espírito Santo ao Rio de Janeiro, o presidente adotou um discurso ambíguo sobre campanha, que tanto pode ser de candidato ou apenas de presidente. "O meu maior cuidado é não permitir que o processo eleitoral me faça fazer uma bobagem qualquer". "As pessoas não têm que inventar as coisas para ganhar a eleição", afirmou o presidente durante a cerimônia em Serra. "Não quero fazer mágica, quero continuar no mesmo tom, pois quando o passe dá errado quem quebra a cara não é quem errou, mas o pobre deste País."