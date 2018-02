Lula deve comparecer à posse de Toffoli no Supremo Tribunal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve comparecer à posse do advogado-geral da União, José Antonio Dias Toffoli, no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), informaram à Agência Estado fontes do governo. A data da posse está marcada para o dia 23 de outubro.

O presidente em exercício, José Alencar, assinou na última quinta-feira (1) a nomeação de Toffoli para o cargo de ministro do STF. No dia 30, a indicação do advogado para o STF foi aprovada pelo Senado por 58 votos a nove, com três abstenções.

A nomeação dele deve sair na edição desta sexta-feira ou na próxima segunda-feira no Diário Oficial. A exoneração de Toffoli do cargo de ministro da Advocacia Geral da União só será publicada na véspera da sua posse.