Lula deve adiar ao máximo anúncio de candidatura, diz Pietá O prefeito de Guarulhos, Eloi Pietá, membro da direção nacional do PT, defendeu na manhã deste sábado a posição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de adiar ao máximo o anúncio de sua candidatura à reeleição. A declaração foi feita antes da sua entrada no 13º Encontro Nacional do PT. "Acredito que o presidente, e o Partido, concordam com isto, ele tem que usar o seu tempo máximo para governar. E esse tempo terminará somente no final de junho próximo. Qualquer governante faria isto", afirmou. Ao definir o clima do encontro que se iniciou na sexta-feira à noite, levando em conta o tema a reeleição do presidente, como assunto principal, Pietá disse o PT "vai preparar o processo para segundo mandato. E esse é o sentido básico que vai ter este encontro nacional, com grande unidade do PT". Para ele, o PT não repitirá o erro de ´excesso de confiança em arrecadação financeira para a campanha". Pietâ acredita que a campanha " tende a ser mais modesta, e portanto sem aquela ânsia de arrecadação". Ele quer fazer a campanha "com base no entusiasmo da população, que está satisfeita com o resultado da política do governo". Pietá defendeu a necessidade de alianças e "discutir com todos os setores uma visão comum e assim obter uma base mais sólida".