Lula destaca papel de d. Luciano na redemocratização O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai à cidade de Mariana (MG), na manhã de quarta-feira, para o velório do arcebispo d. Luciano Mendes de Almeida, que morreu no domingo, 27, após longa luta contra um câncer no fígado. Em mensagem dirigida à família do arcebispo e à Igreja Lula disse que foi com "grande tristeza" que recebeu a notícia da morte de dom Luciano, que desempenhou papel relevante na luta pela redemocratização e dedicou toda a sua vida à população carente do Brasil. "Quero, neste momento de dor, manifestar minha solidariedade à família, à Igreja Católica e aos amigos de dom Luciano e prestar a mais sincera homenagem a este homem de obra e coração extraordinários", encerra a mensagem do presidente.