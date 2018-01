Lula destaca gestão de Haddad em evento com catadores O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou atenção de catadores e moradores de rua para a importância do papel deles como agentes políticos e aproveitou para ressaltar a importância da Prefeitura de São Paulo nas melhorias para condições de trabalho e de vida desta população. Ao lado de Fernando Haddad (PT), de quem foi principal cabo eleitoral na eleição à Prefeitura em 2012, Lula indiretamente pediu apoio para a reeleição do prefeito. "Vocês sabem a diferença que um prefeito faz na vida de vocês", afirmou e comparou a gestão do Haddad com outras gestões, sem mencionar quais, que "colocavam a polícia para jogar água em vocês".