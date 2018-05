Lula desmente apoio à reeleição de Ahmadinejad, no Irã Pouco mais de dois meses depois de ter sido um dos únicos chefes de Estado do mundo a apoiar explicitamente a controversa reeleição de Mahmoud Ahmadinejad à presidência do Irã, em junho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desmentiu, hoje, tê-lo feito. Indagado sobre o tema, o presidente se mostrou irritado com o correspondente do jornal Le Monde no Brasil, Jean-Pierre Languellier. "Não sei de onde você tirou essa informação, meu amigo", afirmou Lula.