Lula desiste de viajar para São Bernardo do Campo-SP O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desistiu de viajar para São Bernardo do Campo (SP), onde passaria o final de semana. Assessores do Palácio do Planalto informaram que o presidente permanecerá neste fim de semana em Brasília. O motivo do cancelamento não foi divulgado. O embarque para São Paulo estava previsto para as 16 horas de hoje.