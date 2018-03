Lula desiste de inaugurar obras inacabadas Diante do risco de desgaste na imagem do governo e da ministra-chefe da Casa Civil e pré-candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, o Palácio do Planalto decidiu recuar da estratégia de inaugurar obras inacabadas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou viagem que faria amanhã ao semiárido pernambucano, para participar da inauguração de uma fábrica de dormentes para dar suporte aos trilhos da Ferrovia Transnordestina, a 520 KM do Recife.