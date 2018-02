Lula desembarca na Rússia com comércio e Irã na pauta

O presidente brasileiro quer obter da Rússia mais um apoio para desembarcar no Irã, no domingo, com respaldo para cobrar do presidente do país, Mahmoud Ahmadinejad, o compromisso de reabrir negociações sobre a questão nuclear iraniana, tentando evitar, assim, que o país possa ser punido com sanções impostas pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).

Seis acordos serão assinados entre Brasil e Rússia. Mas, uma medida prática poderá reforçar o turismo entre os dois países. Dentro de um mês estará suspensa a exigência de visto para quem fizer uma viagem de até 90 dias.

O primeiro compromisso de Lula está marcado para amanhã de amanhã: a deposição de flores no túmulo do soldado desconhecido. Depois, ele participa de encerramento do encontro empresarial Brasil-Rússia e segue, então, para o Kremlin, onde se reúne com o presidente Dmitri Medvedev. Por último, Lula se encontrará com o primeiro-ministro russo, Vladimir Putin. De Moscou, o presidente brasileiro embarca para o Qatar e depois, para o Irã.