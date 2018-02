Lula desembarca na capital da República do Congo O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou no fim da tarde em Brazzaville, capital da Republica do Congo, segunda escala da viagem à África. Amanhã, ele participa de reunião bilateral no Palácio do Povo com o líder da Republica do Congo. Denis Sassou Nguesso, e ministros. No ano passado, o Brasil exportou US$ 34,1 milhões para o país africano. As importações foram de US$ 291,2 milhões. O presidente Lula não tem mais compromissos hoje.