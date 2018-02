Lula desconversa sobre PMDB adiar apoio a Dilma O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não conversou com ninguém sobre a decisão do PMDB de adiar para junho o anúncio do apoio à candidatura de Dilma Rousseff à Presidência da República. "Não falei nada com ninguém, cheguei aqui às 3 da manhã da viagem", disse o presidente, referindo-se às viagens que fez a Buenos Aires e Montevidéu.