Lula desconversa sobre licença em 2010 Perguntado hoje se iria se licenciar em 2010 para participar de campanha política do período, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desconversou. "Não estou pensando em 2010. Estou pensando no Brasil, em governar este País até o dia 31 de dezembro de 2010. Quando chegar 2010, que ainda falta muito, três anos ainda, é que eu vou pensar em 2010", disse ele após a cerimônia em que o Banco do Brasil assumiu o Banco de Santa Catarina (BESC).