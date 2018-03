Lula descarta tirar licença para fazer campanha de Dilma

"Não seria justo ser presidente da República e se licenciar para disputar uma campanha eleitoral", disse. "O presidente precisa governar até 31 de dezembro, e ainda agir como se o fosse até as 10 horas (do dia 1º de janeiro), quando o eleito for homologado pelo Congresso", justificou. "Aí, sim, estarei de licença para outras campanhas", acrescentou.

Lula está passando o dia de hoje no Rio Grande do Sul, em agenda casada de compromissos oficiais e de campanha. Ele participa à noite de um comício político de Dilma Rousseff e Tarso Genro, candidato do PT ao governo do Rio Grande do Sul.