Lula descarta risco de novo apagão O presidente Luiz Inácio Lula da Silva garantiu nesta segunda-feira que o Brasil não vive nenhum risco de racionamento de energia, após o governo ter anunciado, na semana passada, medidas para garantir a normalidade do abastecimento. Lula afirmou ainda que o país tem energia garantida até 2010, e que o início da construção da hidrelétrica do Rio Madeira vai suprir as necessidades energéticas brasileiras "por um bom tempo". "Nenhum risco", respondeu Lula em seu programa de rádio "Café com o Presidente", ao ser perguntado sobre a possibilidade de um novo racionamento de energia, como aconteceu em 2001. "O dado concreto é que o Brasil está seguro de que não haverá apagão e de que não faltará energia para dar sustentabilidade ao crescimento que nós queremos ter no Brasil." O governo anunciou, na quinta-feira, medidas para evitar um eventual risco de racionamento de energia elétrica no Brasil. Seis usinas a óleo entrariam em operação na região Sudeste, gerando um total de 800 MW, de acordo com o Ministério de Minas e Energia. Também há estudos para colocar em funcionamento outras usinas a óleo na região, segundo o ministro interino da pasta, Nelson Hubner. Outras medidas incluem a entrada no sistema de novos campos de gás ou gasodotos e a substituição da Petrobras em suas refinarias do gás pelo óleo combustível. "Eu tive uma reunião com todo o setor energético brasileiro, conversei com a Petrobras. Ou seja, nós iremos fazer todo esforço necessário para não faltar energia", acrescentou Lula. "Eu estou convencido de que todas as medidas que estamos tomando, seja o Ministério de Minas e Energia, seja a ONS (Operador Nacional do Sistema), seja a Petrobras, todos eles estão garantindo que não faltará energia em 2008." O presidente embarca nesta segunda-feira para uma viagem a Guatemala e Cuba. (Por Pedro Fonseca, Edição de Maria Pia Palermo)