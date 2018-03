Lula descarta disputar a Presidência, diz jornal No mesmo dia em que foi divulgada pesquisa Datafolha mostrando que a preferência pela presidente Dilma Rousseff nas eleições de 2014 caiu 21 pontos e que ela não venceria no primeiro turno, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a descartar a Presidência e afirmar que Dilma será sua candidata. As informações são do jornal Valor Econômico.