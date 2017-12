Lula descansa em São Paulo neste domingo O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou o fim de semana em seu apartamento, em São Bernardo do Campo, de onde retornará para Brasília, por volta de 17 horas deste domingo, 8. Não há agenda oficial ou compromissos previstos, segundo a assessoria de imprensa. Na segunda-feira, o presidente tem agenda normal, que prevê a reunião de Coordenação Política com os principais ministros e assessores. Também está previsto um encontro com o diretor geral da FAO (órgão das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação), Jacques Diouf.