Lula descansa em casa no 1º dia como ex-presidente Em seu primeiro dia de descanso pós-Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva ficou em casa com a família no apartamento onde mora, na Avenida Francisco Prestes Maia, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Não recebeu visitas e não atendeu aos apelos de Maria das Graças Leite, 49, aposentada, que, embrulhada em uma bandeira do PT, encarou a chuva forte de ontem na Grande São Paulo e passou o dia todo em frente ao edifício onde ele mora.