Lula: Desafio do PT é fazer discurso para a juventude O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse neste domingo, 10, que o PT precisa voltar a fazer um discurso voltado para a juventude do País. A declaração foi feita no Diretório Municipal do PT em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, para votar nas eleições em que serão escolhidos o presidente da legenda e diretorias estaduais e municipais.