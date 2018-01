Lula demonstra impaciência em Pernambuco O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demonstrou impaciência durante a inauguração da Central de Teleatendimento da Previdência Social, em Recife (PE). Ele não discursou, e ao final do discurso do governador de Pernambuco, Mendonça Filho, Lula bateu as mãos nas pernas, dando por encerrada a cerimônia. Em seguida, ele se deslocou para Olinda, onde anuncia a liberação de recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social para Urbanização de Assentamentos. O principal assunto entre políticos pela manhã, em Recife, era o programa do PFL, transmitido ontem, na TV, e as declarações do candidato a vice na chapa de Geraldo Alckmin à Presidência, José Jorge, do PFL. Em convenção do partido, ontem, em Brasília, José Jorge disse que o presidente Lula bebe muito. Para o deputado Inocêncio Oliveira (PL-PE), isso mostra o desespero de Alckmin, cuja campanha eleitoral é igual a rabo de cavalo: "cresce para baixo". Ainda hoje, ao chegar a Brasília, á tarde, Lula participará da abertura do 13º Congresso da Juventude Socialista, na Academia de Tênis.