Lula deixa Nova Délhi e embarca para Moçambique O presidente Luiz Inácio Lula da Silva antecipou em meia hora o seu embarque para Maputo, capital de Moçambique, na África, depois de participar da 3ª Cúpula do Ibas - reunião da Índia, do Brasil e da África do Sul - em Nova Délhi, na Índia. Moçambique é terceira etapa de uma viagem presidencial iniciada domingo, na Espanha. Antes de embarcar para Maputo, Lula participou de um jantar oferecido pela presidente indiana, Pratiba Patil. Ele assistiu ainda a um show de dança típica indiana no Palácio Presidencial.