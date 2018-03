Lula deixa hospital e retorna para São Bernardo, em SP

Após os exames, Lula fez uma única reclamação aos médicos: estava com fome. O "problema" foi resolvido logo em seguida, com um almoço servido pelo hospital. O cardiologista Roberto Kalil Filho, integrante da equipe médica, afirmou que o ex-presidente não sentiu enjoos e não apresentou nenhum efeito colateral ao tratamento quimioterápico. Pela manhã, segundo a equipe médica, Lula estava bem disposto e confiante. "O que tem de ser enfrentado, tem de ser enfrentado", teria dito Lula.

O ex-presidente se dirigiu ao seu apartamento em São Bernardo do Campo, acompanhado da mulher, Marisa Letícia. Lula ficará em casa com uma bomba portátil presa na cintura para infusão de medicamentos. A equipe médica explicou ontem que, a cada sessão de quimioterapia, ele terá de carregar a peça, ligada a um cateter que tem abaixo do ombro direito, por cinco dias.

Na noite de ontem, Lula recebeu a visita dos filhos Fábio Luís e Luís Cláudio. A presidente Dilma Rousseff, que no fim da tarde também foi ao Sírio-Libanês, contou que Lula estava bem disposto e disse esperar que ele desfile, em fevereiro, pela escola de samba paulistana Gaviões da Fiel, que terá como enredo a história do ex-presidente. O tratamento contra o câncer será pago pelo próprio paciente, por meio de seu plano de saúde pessoal. A informação é da assessoria de imprensa do Instituto Lula.