Lula deixa de fazer programa Café com o Presidente Agora como candidato oficial do PT a reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou de fazer nesta segunda-feira o seu programa semanal de rádio, o Café com o Presidente, retransmitido pela rede da Radiobrás, a partir das 6 horas da manhã. Uma explicação da Radiobrás na sua página na internet diz o seguinte: O Café com o Presidente, programa de rádio do presidente da República, veiculado às segundas-feiras, deixa de ser transmitido a partir desta semana, em atendimento à determinação da lei. Mas ainda na página principal da estatal, como notícia, há a informação: "ELEIÇÕES 2006 - Bons resultados até agora justificam candidatura à reeleição, diz Lula", como manchete da notícia da convenção do PT que aprovou o presidente como candidato à reeleição. Na mesma página há uma notícia sobre o Psol da senadora Heloisa Helena, informando que ela foi oficializada em União dos Palmares, Alagoas, como candidata do seu partido à Presidência da República.