Lula define novos comandantes para as Forças Armadas O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu nesta sexta-feira, 16, com o ministro da Defesa, Waldir Pires, e os três comandantes militares das Forças Armadas para discutir a sucessão no Exército, na Marinha e na Aeronáutica. O novo comandante da Marinha será o almirante Júlio Soares de Moura Neto, chefe do Estado-Maior da Armada, que substituirá Roberto Guimarães Carvalho. O tenente-brigadeiro Juniti Saito entrará no lugar de Luiz Carlos Bueno na Aeronáutica. Finalmente, no Exército, o general Enzo Martins Perri, chefe do Departamento de Engenharia e Comunicações, assumirá o cargo do também general Francisco Albuquerque. Segundo fontes do governo, os titulares que ocuparão os cargos no segundo mandato foram escolhidos pelo presidente de acordo com o critério de antiguidade. Após reunir-se com Pires, Lula deixou agendado um encontro com os futuros titulares, que deve acontecer na próxima quarta-feira. Este texto foi alterado às 13h26 para acréscimo de informações