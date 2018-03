Lula define ações do semestre em reunião com ministros A definição das principais ações do governo neste segundo semestre, tanto no Congresso quanto na execução do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e dos programas sociais, é o principal tema da reunião que acontece desde a manhã de hoje no Palácio do Planalto, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com os chamados ministros da Coordenação Política. A orientação presidencial, segundo assessores, é "olhar para o futuro". Participam da reunião os ministros Guido Mantega (Fazenda), Dilma Rousseff (Casa Civil), Paulo Bernardo (Planejamento), Tarso Genro (Justiça), José Múcio Monteiro(Relações Institucionais) e Luiz Dulci (Secretaria-Geral da Presidência da República).