Lula defenderá programas sociais em Davos

Lula falará também sobre as políticas adotadas no Brasil para enfrentar a crise financeira internacional e suas repercussões no País. No discurso, segundo o porta-voz da Presidência da República, Marcelo Baumbach, o presidente Lula, mais uma vez, reiterará aos demais presidentes empenho para a "reabertura das negociações da Rodada Doha da OMC" e "voltará a defender a urgência da reforma da arquitetura financeira internacional na busca de lançar as bases de uma nova governança, sem permitir que poucos países tomem a decisões mais importantes para a economia mundial". Por fim, voltará ainda a alertar para "a necessidade da reformulação das instituições políticas internacionais para adequá-las à realidade atual e para dar-lhes mais eficácia, representatividade e legitimidade". Neste particular, prosseguiu o porta-voz, o presidente "sublinhará a urgência de um processo abrangente de reforma da ONU de forma a mantê-la no centro da ordem mundial".

Lula desembarca em Zurich, na Suíça, na quinta-feira, às 11h45, e não tem nenhum compromisso oficial agendado neste dia, até agora. Embora existam pedidos de encontros bilaterais, como por exemplo, do primeiro-ministro da Noruega, não foi marcada nenhuma reunião porque está havendo problema de agenda, já que a maior parte das autoridades já estará em Davos enquanto o presidente Lula ainda estará em Zurich, onde ficará hospedado.

Lula decola às 9h20 de sexta-feira para Davos, onde está sendo realizado o Fórum Econômico Mundial. Às 10h30, terá encontro com a presidente da Confederação Helvética, Doris Leuthard. Às 11h30, o presidente Lula discursará para 2.500 participantes do Fórum e, em seguida, receberá o prêmio de Estadista Global, que será entregue pelo ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan. O porta-voz lembrou que o prêmio será concedido ao presidente Lula "em reconhecimento ao seu trabalho de levar o Brasil a alcançar as metas de desenvolvimento econômico e progresso social de maneira integrada e equilibrada".

Após o término da cerimônia em Davos, o presidente Lula concede entrevista coletiva e, em seguida, partirá para Zurich e, imediatamente, para Salvador (BA), onde chegará 21h40. No sábado, ele participará do Fórum Social na capital baiana.