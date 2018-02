Lula defende Sarney e diz não querer crise institucional Em rápida entrevista após cerimônia no Palácio do Buriti, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva saiu em defesa do presidente do Senado, senador José Sarney (PMDB-AP). "Sarney foi eleito. Os senadores elegeram ele. Ele tem um compromisso de fazer apuração e ele disse que está apurando isso. Só espero que haja apuração", afirmou ele. O presidente disse que "não quer transformar as coisas que aconteceram no Senado em uma crise institucional", referindo-se às denúncias sobre atos secretos, nepotismo e atuação do neto de Sarney em operações com crédito consignado aos servidores da Casa, publicadas na edição de hoje do jornal O Estado de S. Paulo.