Lula defende salário do funcionalismo em posse na AGU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu hoje os salários que são pagos aos servidores públicos. Na solenidade realizada no Palácio do Itamaraty em que empossou o novo advogado-geral da União, Luís Inácio Adams, Lula afirmou que, se forem comparados os vencimentos dos funcionários do Banco Central (BC), da Receita Federal e de outros órgãos da administração pública com os que são pagos nas empresas privadas, a constatação é de que, nessas, os empregados ganham "cinco a seis vezes mais, fora o bônus".

Segundo o presidente, os servidores públicos não recebem bônus e trabalham por "uma causa" na qual acreditam. "Conheço muita gente que saiu do governo e foi ganhar cinco ou seis vezes mais na iniciativa privada sem a preocupação de ser indiciado pelo Ministério Público (MP)", disse. "As pessoas só querem saber quanto ganha o advogado-geral da União, mas não quantas causas ele ganha para economizar bilhões para a União."