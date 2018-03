Lula defende revolução agrícola na América Latina O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu hoje que a América Latina faça uma revolução agrícola como meio de garantir sua segurança alimentar e de elevar o seu grau de independência. As declarações foram ditas ao lado do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, com quem Lula visita hoje um projeto de produção de leite no complexo agrícola agropecuário El Diluvio, que está a 80 quilômetros de Maracaibo, no norte da Venezuela. "Nada é mais sagrado para uma mãe que abrir um armário e ver que há alimentos para seus filhos", afirmou Lula. "A Venezuela está fazendo justamente isso." Lula afirmou que o Brasil fez a sua revolução agrícola nos anos 70 e que está disposto a transferir tecnologia para que a Venezuela faça a dela. O país de Chávez atualmente importa cerca de 80% dos alimentos consumidos. Ainda hoje, os dois presidentes terão uma reunião formal na escola Ernesto Che Guevara, que está no centro do Projeto Agropecuário Socialista Planície de Maracaibo. Trata-se de um projeto de irrigação, em uma área de 20 mil hectares, cuja infraestrutura física foi construída pela empreiteira Odebrecht. A gestão agrícola corre por conta da empresa brasileira de capital misto Campo, que é um braço do Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Esse projeto acolhe atualmente 300 famílias que vivem em casas mobiliadas, cedidas pelo governo. Em 2011, na etapa de conclusão do projeto, 1.100 famílias deverão estar assentadas no local.