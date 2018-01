Lula defende reajuste dos servidores e ações sociais Em mais um capítulo da polêmica travada com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e com partidos da oposição, o presidente Luiz Inácio da Silva defendeu o reajuste de salários de servidores públicos e ações do governo na área social neste ano de eleições. Durante lançamento do programa Universidade Aberta do Brasil, que abrirá vagas para cursos à distância, ele assegurou que os projetos sociais levam em conta todas as "colorações" partidárias e ideológicas. "Não queremos, quando tratamos de investimentos em educação ou em outra coisa, ficar perguntando quem é o prefeito, se ele é bom, ruim ou do partido tal", afirmou. "Queremos saber se o povo daquela cidade tem as necessidades para as quais temos interesse de fazer a política." Dois dias antes, em viagem a Ouro Branco, Minas Gerais, Lula reclamou que a lei o impede de governar neste ano de eleição. Nas últimas semanas, o presidente e os ministros da área política oscilam, com afagos ou ataques velados, no tratamento ao TSE. Desde o início deste mês, o presidente do tribunal, ministro Marco Aurélio Mello, se posiciona contra as decisões do governo de aumento de salário de servidores, acusando o Executivo de agir de olho nas urnas. A oposição, por sua vez, acusa o Planalto de fazer ações eleitoreiras pelo interior. O discurso de Lula no Planalto foi mais rápido que o habitual. Enquanto o ministro da Educação, Fernando Haddad, discursava, o presidente batia os pés no chão. Lula vez ou outra olhava para o relógio - a solenidade ocorreu minutos antes do jogo Alemanha e Argentina, pela Copa do Mundo. Enquanto tentava sair da cerimônia e ir para o gabinete, Lula evitou dar um palpite sobre a primeira partida do dia da Copa do Mundo: "Alemanha ou Argentina? Eu torço pelo Brasil". E correu para o gabinete.