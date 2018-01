Lula defende que novo governo dê continuidade às obras O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu hoje que o governo que o suceder seja uma continuação do seu, em uma referência velada à eventual candidatura de sua ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. "O grande problema do Brasil é que um presidente, um governador, um prefeito começava uma obra e depois vinha outro e parava", afirmou Lula após participar de inauguração de obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), no Complexo de Manguinhos, na zona norte do Rio, ao lado de Dilma.