Lula defende que militância argumente a favor do governo O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a dizer que o Brasil tem "complexo de vira-lata" e que as críticas à política econômica da presidente Dilma Rousseff são infundadas. "Quando o PIB americano cai 2,9%, a imprensa fala que já há sinais de recuperação. Aqui no Brasil, não. Nós não temos o PIB que queremos, que a Dilma quer, mas diante de uma crise mundial temos que nos perguntar: em qual economia do mundo o PIB cresce mais do que o Brasil, com exceção da China?", questionou, durante convenção estadual do PT em Salvador (BA).