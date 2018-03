Lula defende 'porta de saída' a beneficiários do Bolsa-Família

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira, 28, no programa semanal Café com o Presidente, que o objetivo de fornecer cursos para capacitar 185 mil beneficiários do programa Bolsa-Família na área da construção civil é permitir que as pessoas "aprendam uma profissão" e "possam ganhar seu sustento, sem ajuda do governo". "Quanto mais gente trabalhar, mais porta de saída do Bolsa Família vai acontecer em nosso País", afirmou o presidente, segundo a Agência Brasil. Veja também:Bolsa-Família vai capacitar mão-de-obra As propostas dos cursos começam a ser apresentadas nesta segunda aos gestores do programa, inicialmente nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Fortaleza. A intenção do governo é, depois da capacitação de cerca de 200 horas, contratar as pessoas em obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O programa deve ter início, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a partir de setembro. Os selecionados receberão, a partir de setembro, uma carta comunicando a escolha e indicando os locais onde poderão fazer os cursos de capacitação. As atividades profissionais selecionadas nessa etapa estão ligadas principalmente ao setor de construção civil: pintor, azulejista, carpinteiro, eletricista, encanador e outras. O presidente também elogiou a parceria entre o Ministério da Educação e representantes do Sistema S, que reúne 11 entidades, entre elas Sesc, Sesi, Senai e Senac. Até 2014, dois terços das vagas dos cursos técnicos e profissionalizantes oferecidos pelas entidades do Sistema S deverão ser gratuitas e destinadas à população de baixa renda. Para o presidente, a iniciativa representa "um acordo histórico". O Sistema S arrecada por ano cerca de R$ 8 bilhões por contribuição compulsória de 2,5% sobre a folha de pagamento das empresas. Desses, 1,5% é repassado às entidades responsáveis pelo atendimento social e 1% à aprendizagem profissional.