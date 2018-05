Lula defende política de aproximação a países vizinhos

"Tem gente até hoje que acha que nossa relação com a América do Sul é um retrocesso", disse. "Fui muito atacado quando disse que ia priorizar a relação com a América do Sul, a América Latina, a África e os países árabes".

Há duas semanas, o pré-candidato tucano à Presidência, José Serra, fez severas críticas ao formato atual do Mercosul e ao modelo de encontro de presidentes latino-americanos, numa crítica direta à política do governo Lula. Serra avaliou que o Mercosul é uma barreira para o Brasil fazer novos acordos e que a zona aduaneira é uma farsa.

No seu discurso, Lula não citou Serra, mas foi direto nas críticas à política externa e econômica do governo Fernando Henrique Cardoso. Lula disse que o "Brasil" disputava com o então presidente argentino Carlos Menem (1989-1999) quem era mais amigo de países ricos, não priorizando a relação com países emergentes.