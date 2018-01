Lula defende mudanças na lei fiscal para ajudar prefeituras O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu hoje mudanças em uma das grandes bandeiras do PSDB, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)."Não tem nada pior no mundo quando temos dinheiro e não podemos emprestar por causa de empecilhos", afirmou, em cerimônia realizada hoje no Palácio dos Bandeirantes. Ele disse que seu governo tem recursos disponíveis, mas que a lei prevê que as prefeituras endividadas estão proibidas de tomar financiamento. Após discurso de cerca de 15 minutos, Lula concedeu uma entrevista, onde voltou a tocar no assunto. Segundo ele, "é preciso encontrar um jeito de voltar a financiar as prefeituras, porque não adianta ter recursos para saneamento disponíveis e elas não poderem utilizar". Ainda nas críticas à restrição ao repasse de recursos às prefeituras endividadas, Lula disse que é preciso analisar as mudanças na lei. Porém, foi cauteloso: "Tem de ver se é preciso mudar a lei, mas isso não será visto com pressa." No discurso que fez na cerimônia de assinatura de convênios para urbanização de favelas e construção de casas em São Paulo, com 18 municípios, no valor de cerca de R$ 180 milhões, Lula disse que a questão do endividamento das prefeituras é um problema que precisa ser resolvido no próximo governo. "Seja ele de quem for." "Temos que criar um outro mecanismo para fazer investimentos em saneamento básico, pois temos dinheiro da Caixa Econômica Federal e do BNDES para isso", defendeu. Ao falar dos recursos que o governo federal tem disponíveis para os investimentos, Lula citou também que o patrimônio líquido do FGTS para aplicação em infra-estrutura é de R$ 20 bilhões. "Precisamos de projetos e parceiros para isso", disse, lamentando, mais uma vez, "o embaralhamento jurídico", que proíbe os municípios endividados de tomarem financiamentos. Amarras Ao lado do governador de São Paulo, Claúdio Lembo (PFL), o presidente criticou indiretamente as amarras previstas na legislação eleitoral. "Penso no dia de poder colocar para fora as paixões ideológicas e ver as reais necessidades do povo brasileiro, sem olhar para a data das eleições", disse ele, em um dos trechos de seu discurso. Lula disse que terá só até amanhã para assinar convênios de repasses de recursos do governo federal, e citou que os contratos que estão sendo firmados pelo seu governo "são feitos independente de partidos políticos". E continuou: "isso é o que menos interessa quando se tem de tratar a miséria do nosso povo". Lula destacou que considerava "nobre" as assinaturas dos contratos firmados hoje com 18 municípios de São Paulo para a reurbanização de favelas, no valor de R$ 172 milhões, e de construção de casas no Estado, no valor de R$ 12,3 milhões. Os recursos são provenientes do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS).