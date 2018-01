Lula defende mandato de cinco anos e fim da reeleição O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu um mandato de cinco anos e o fim da possibilidade de reeleição em encontro nesta manhã com dirigentes do PCdoB. A mudança seria um dos itens a ser votado na reforma política que o presidente pretende fazer logo no início de seu segundo governo, caso seja reeleito. "Ele acha mais justo os cinco anos sem o direito de reeleição. Ele defendeu isso hoje na reunião", afirmou o presidente do PCdoB, Renato Rabelo. "Ele não chegou a dizer diretamente que isso estaria na reforma política, mas é claro. É a posição dele. Eu entendi que sim", continuou Rabelo. No encontro com dirigentes do PCdoB que foram ao Alvorada oficializar o apoio do partido à sua reeleição, Lula enfatizou a necessidade de se fazer uma reforma política. De acordo com o deputado Renildo Calheiros (PCdoB-AL), Lula disse no encontro que não ter feito a reforma política significou uma lacuna em seu governo. "Lula disse que, se reeleito, começará o novo governo fazendo esforços pela reforma política. O presidente disse que pretende contribuir para esse debate", afirmou Calheiros. O encontro com dirigentes do PCdoB durou cerca de duas horas. Na presença de Nádia Campeão (PCdoB), Lula afirmou que o senador Aloizio Mercadante (PT), candidato pelo PT ao governo de São Paulo vai crescer no Estado - Nádia é a vice na chapa de Mercadante. Lula agradeceu o apoio do partido e convidou a sigla a integrar a coordenação de campanha da reeleição.