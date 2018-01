Lula defende Lembo após vaias de petroleiros O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu um puxão de orelhas na platéia de cerca de 1.500 petroleiros na cerimônia de anúncio de investimentos na Refinaria Henrique Lage da Petrobras (Revap), em São José dos Campos (SP), em razão das vaias dirigidas ao governador do Estado de São Paulo, o pefelista Claudio Lembo, também presente ao evento. "Consigo separar as divergências políticas das relações de amizade. E, desde 78, tenho uma relação de amizade com Lembo. E sempre fui tratado por ele com fidalguia, respeito e dignidade. Ele é um homem de bem e, por isso, eu o respeito", disse o presidente, que discursou após o governador. Ainda em defesa do governador pefelista, Lula disse que o conheceu num churrasco para 30 mil trabalhadores, quando era sindicalista no ABC. E lembrou: "Vejam só que ironia: Lembo era candidato ao Senado contra Fernando Henrique Cardoso." "Gente civilizada" Lula, arrancando risos da platéia, falou que o então governador Paulo Egydio Martins o aconselhou a votar em Lembo. "Mas eu disse que tinha outro que todos os partidos abrigam gente civilizada e de bem, destacando que este é o caso de Claudio Lembo. O governador disse que ficou muito feliz com os elogios e brincou que só não perdoava Lula por ele não ter votado em seu nome para o Senado em 1978, escolhendo Fernando Henrique Cardoso. "Ele errou feio em não votar em mim", comentou Lembo. Durante seu discurso, Lula anunciou investimentos de cerca de R$ 2 bilhões no projeto de ampliação e modernização da Revap, a quarta maior unidade de refino da Petrobras. A previsão é que as obras tenham início até o final do mês, com geração de cerca de 25 mil empregos diretos e indiretos. Ele também anunciou a implantação do Plano Diretor de Dutos de São Paulo, projeto avaliado em R$ 2 bilhões; a construção da planta de polipropileno de Paulínia, avaliada em R$ 700 milhões; e investimentos de R$ 90 bilhões no projeto Gemini, que prevê a produção de Gás Natural Liquefeito (GNL). Acidente Depois do evento na Revap, o presidente se deslocou para a cidade de São Bernardo do Campo, onde passará a noite em sua residência. Amanhã, Lula participa da inauguração do novo centro do Consórcio Social da Juventude do Grande ABC, às 10 horas, em Santo André (SP). Como saiu de helicóptero, Lula não teve de enfrentar um congestionamento no quilômetro 145 da Via Dutra, motivado por um engavetamento, sem vítimas, inclusive envolvendo um dos carros da comitiva presidencial.