Lula defende governador do RJ após vaia de estudantes Vaiado durante a entrega de diplomas de qualificação profissional no ginásio do Maracanãzinho, o governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), foi defendido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que participava da cerimônia ao lado de ministros e prefeitos. "A vaia não é justa, não é politicamente nem socialmente correta", disse o presidente, que deixou o discurso escrito de lado para "ter uma conversa muito franca" com os cerca de cinco mil presentes.