Lula defende aumento do juro pelo controle da inflação O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, na noite de quarta-feira, o aumento da taxa Selic pelo Comitê de Política Monetária (Copom). "É sempre chato aumentar os juros, assim como é chato estar com a família na estrada e chegar a uma curva e ter de reduzir a velocidade. Mas às vezes uma curva a mais é uma vida ceifada", disse Lula ao participar da solenidade de abertura da Feira Internacional do Amazonas (Fiam 2008). Na quarta-feira, o Copom elevou a taxa básica de juro em 0,75 ponto percentual, para 13,75 por cento ao ano. Segundo Lula, o país assumiu a responsabilidade de se tornar "uma grande economia". "Eu não vou cometer os erros que outros cometeram", afirmou. "Não vamos errar o passo só porque é ano de eleição e deixar a inflação voltar só um pouquinho porque eu sei que a inflação atinge muito mais aqueles que não têm dinheiro", disse o presidente, que foi bastante aplaudido. A ministra chefe da Casa Civil, Dilma Roussef, acompanha a comitiva do presidente a Manaus, assim como os ministros Edison Lobão, das Minas e Energia, e Miguel Jorge, do Desenvolvimento. Lula afirmou que quer entregar o país, no dia 31 de dezembro, a quem o suceder "com a economia equilibrada, a inflação equilibrada e os pobres menos pobres". (Reportagem de Taís Fuoco)