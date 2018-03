Lula: decisão sobre caças não será a partir do preço O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou claro que a decisão sobre a renovação da frota de caças da Força Aérea Brasileira (FAB) não será tomada a partir do menor preço oferecido pelas empresas concorrentes, e reiterou que na sua escolha contará a soberania tecnológica do país. Assessores da Presidência já dão como certa a escolha dos caças Rafale, da companhia francesa Dassault. Lula teria tomado a decisão em setembro último, quando, inclusive, assinou uma carta de intenção de compra das aeronaves durante a visita do presidente da França, Nicolas Sarkozy, ao Brasil.