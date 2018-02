Lula decidiu não participar de campanhas, dizem líderes O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que não vai participar de campanhas eleitorais para prefeitos, segundo relato de líderes da base que participaram da reunião do Conselho Político. "Usem minhas imagens, as obras do governo como acharem melhor", disse Lula, segundo o líder do PTB na Câmara, Jovair Arantes (GO). O parlamentar afirmou que Lula acatou o pedido do próprio Conselho Político de não ir aos municípios porque há vários casos em que partidos da base são adversários na disputa. O líder do PP na Câmara, Mário Negromonte (BA), afirmou que o presidente ponderou que, se fizer campanha e o seu candidato perder, ele ficará como o ônus da derrota, mas, se o candidato vencer, o bônus será do próprio candidato. Lula, segundo os dois parlamentares, não citou os casos da candidata Marta Suplicy (PT), na capital paulista, nem de Luiz Marinho (PT), que disputa a prefeitura de São Bernardo, em São Paulo. Aproveitando a dica do próprio presidente sobre usar sua imagem na campanha, a líder do PCdoB na Câmara, Jô Moraes (MG), aproveitou e tirou uma foto com Lula. Segundo pesquisas de intenção de voto, ela está em primeiro lugar na disputa pela prefeitura de Belo Horizonte, deixando para trás o candidato Márcio Lacerda (PSB), que conta com o apoio do prefeito petista Fernando Pimentel e do governador do Estado, Aécio Neves (PSDB).