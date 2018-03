Lula decide criar comitê gestor de programas sociais O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu criar um comitê gestor dos programas sociais do governo. A medida foi anunciada nesta segunda-feira durante reunião com os ministros da área e com representantes da equipe econômica no Palácio do Planalto, informou fonte que participou do encontro. O coordenador do comitê gestor ainda não foi definido. O presidente tampouco informou quando o grupo será instituído. A idéia do presidente é dar a um subordinado responsabilidade igual à da chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, que dirige o grupo gestor do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Assim, o presidente só será acionado quando esse ministro escalado para coordenar a execução dos programas não conseguir resolver os problemas sozinho. Considerada sobrecarregada pelo presidente, Dilma não receberá a missão. A iniciativa tem explicação. O presidente quer entregar ao sucessor e a movimentos sociais um relatório com todas as realizações de seu governo. Segundo um participante da reunião, Lula teria dito que pretende deixar o Palácio do Planalto com um atestado de qualidade "ISO 15.000". Para tanto, o presidente deu um recado aos ministros: o Executivo não criará mais nenhum programa social novo. A meta do governo será entregar até 2010 tudo o que já foi prometido. Na reunião, o presidente teria mostrado satisfação com o número e o alcance dos programas sociais do governo. Não deixou, no entanto, de ouvir lamentos e se queixar de metas não atingidas. Os ministros reclamaram da falta de verbas e de dificuldades para fechar convênios com estados e municípios. Segundo participante da reunião, que conversou com jornalistas sob a condição do anonimato, o presidente culpou a extinção da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) pela redução dos recursos disponíveis. O tributo renderia cerca de 40 bilhões de reais por ano aos cofres públicos, mas foi derrubado pelo Senado. Apesar da arrecadação recorde, alegou a fonte, o governo aumentou em 0,5 ponto percentual o superávit primário com a criação do fundo soberano. A meta inicial para o superávit primário era de 3,80 por cento do Produto Interno Bruto (PIB). O presidente teria garantido aos ministros que, se houver mais dinheiro, os programas sociais receberão reforço. Sobre a dificuldade no relacionamento com estados e municípios, o presidente recomendou que os ministros tentem estreitar o diálogo com governadores e prefeitos. (Reportagem de Fernando Exman)