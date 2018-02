Lula dá posse amanhã a Adams na AGU e Toffoli no STF

Segundo informações da assessoria da presidência da República, o novo advogado-geral da União é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e possui especialização em Direito, pela Universidade Federal e Santa Catarina.

Adams foi secretário executivo adjunto e consultor jurídico do ministério do Planejamento. Em 2003, foi designado para coordenar a Comissão Deliberativa responsável pela gestão do Sistema Integrado de Controle das Ações Judiciais da União (Sicau). Atualmente, ocupava o cargo de procurador-geral da Fazenda Nacional.

Toffoli, que assume uma cadeira de ministro no STF, foi assessor parlamentar da Liderança do PT na Câmara, de 1995 a 2000. Foi também advogado do PT nas campanhas do presidente Lula em 1998, 2002 e 2006 e exerceu o cargo de subchefe para Assuntos Jurídicos da Casa Civil de 2003 a 2005. Desde março de 2007, ocupava o cargo de advogado-geral da União.