Lula dá posse a Mangabeira Unger nesta terça-feira

O Palácio do Planalto informou na noite desta segunda-feira que o professor Roberto Mangabeira Unger, do PRB, tomará posse às 15 horas desta terça-feira no cargo de ministro-chefe da Secretaria de Planejamento de Longo Prazo da Presidência da República. A cerimônia acontecerá no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Havia dúvidas sobre a posse de Mangabeira até a última quinta-feira. Na sexta-feira, ele encontrou o presidente Lula para discutir o cargo que assumiria. A possibilidade de um recuo surgiu depois que foi divulgado que Mangabeira teria entrado com ação na Justiça dos Estados Unidos contra a Brasil Telecom, que tem entre seus acionistas fundos de pensão de empresas estatais. Tal atitude inviabilizaria à sua ida ao Planalto. Carioca, Mangabeira Unger nasceu em 1947, de pai norte-americano e mãe brasileira. Formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1971 foi contratado como professor pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Cinco anos mais tarde, tornou-se professor titular da universidade, onde leciona Filosofia do Direito. Casado, pai de quatro filhos, é autor de 17 livros e membro da Academia Americana de Artes e Ciências. Mangabeira Unger é um dos fundadores do Partido Republicano Brasileiro (PRB), do qual é vice-presidente.